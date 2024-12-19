«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах

Анзор Кавазашвили назвал Евгения Латышонка лучшим голкипером России в 2024 году.

«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита » – надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара » и Александра Максименко из «Спартака ».

Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он – хороший человек. Я его очень люблю! Игорь – реклама и лицо вратарского цеха России, но всему свое время. Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо. Он много сделал для нашего футбола. Пускай остается в памяти как величайший российский вратарь», – заявил бывший вратарь сборной СССР.