«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах
Анзор Кавазашвили назвал Евгения Латышонка лучшим голкипером России в 2024 году.
«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита» – надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».
Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он – хороший человек. Я его очень люблю! Игорь – реклама и лицо вратарского цеха России, но всему свое время. Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо. Он много сделал для нашего футбола. Пускай остается в памяти как величайший российский вратарь», – заявил бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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