Канчельскис об Акинфееве: «До сих пор очень надежен. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже в РПЛ»
Андрей Канчельскис назвал Игоря Акинфеева одним из лучших игроков в сезоне Мир РПЛ.
«Батраков мне очень понравился. Неудивительно, что он получил награду «Первая пятерка».
Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже [в таблице].
Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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