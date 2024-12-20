Диаш выбыл на 3-4 недели. Аканджи вернулся к тренировкам с «Ман Сити»

Пеп Гвардиола сообщил подробности о травмах в «Манчестер Сити».

О травме Рубена Диаша

«[Он будет отсутствовать] три или четыре недели. Это была мышечная травма, [после] 75 минут против «Манчестер Юнайтед» (1:2) он что-то почувствовал.

Он так силен, что оставался на поле, а теперь он травмирован».

О других новостях касательно травм

«[Мануэль] Аканджи вернулся к тренировкам в последние два дня, что хорошо для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В субботу «горожане» на выезде сыграют с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.