Диаш выбыл на 3-4 недели. Аканджи вернулся к тренировкам с «Ман Сити»
Пеп Гвардиола сообщил подробности о травмах в «Манчестер Сити».
О травме Рубена Диаша
«[Он будет отсутствовать] три или четыре недели. Это была мышечная травма, [после] 75 минут против «Манчестер Юнайтед» (1:2) он что-то почувствовал.
Он так силен, что оставался на поле, а теперь он травмирован».
О других новостях касательно травм
«[Мануэль] Аканджи вернулся к тренировкам в последние два дня, что хорошо для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
В субботу «горожане» на выезде сыграют с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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