Слот о сходстве стилей с Клоппом: «Поэтому я «Ливерпуле», думаю. Сейчас это стиль современных тренеров, в большом клубе нужно владеть мячом, иметь много энергии»
Арне Слот рассказал о своем игровом стиле.
– Конечно, важно, чтобы вы были самим собой, но, судя по тому, что мы знаем, возможно, между вашим стилем и стилем Юргена Клоппа есть некоторое сходство?
– Я думаю, что есть, и я думаю, что это также одна из причин, почему я пришел сюда, а «Ливерпуль» обратился ко мне. Они не искали тот же самый типаж, но, думаю, когда что-то успешно работало с определенным стилем игры, хочется развить это, продолжить в том же духе.
Да, у меня такой стиль, но я думаю, что это стиль многих современных тренеров на данный момент: мы все были немного вдохновлены соперничеством между «Сити» и «Ливерпулем». Нас всех вдохновляли Гвардиола и Клопп.
И я думаю, что в «Фейеноорде» как в большом клубе это, наверное, единственный стиль, игры – много владеть мячом, иметь много энергии.
Сейчас сравнивают клуб, который я покинул с тем, в котором я собираюсь работать. Болельщикам обоих нравится видеть команду, которая хочет сделать все, чтобы выиграть матч, и если дела идут плохо, старается перевернуть игру, «Ливерпуль» делал это много раз, так же как и моя бывшая команда, – рассказал главный тренер «Ливерпуля» Слот в первом официальном интервью.
Сейчас мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое. (с)