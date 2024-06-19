Слот о сходстве стилей с Клоппом: «Поэтому я «Ливерпуле», думаю. Сейчас это стиль современных тренеров, в большом клубе нужно владеть мячом, иметь много энергии»

Арне Слот рассказал о своем игровом стиле.

– Конечно, важно, чтобы вы были самим собой, но, судя по тому, что мы знаем, возможно, между вашим стилем и стилем есть некоторое сходство?

– Я думаю, что есть, и я думаю, что это также одна из причин, почему я пришел сюда, а «Ливерпуль» обратился ко мне. Они не искали тот же самый типаж, но, думаю, когда что-то успешно работало с определенным стилем игры, хочется развить это, продолжить в том же духе.

Да, у меня такой стиль, но я думаю, что это стиль многих современных тренеров на данный момент: мы все были немного вдохновлены соперничеством между « » и « ». Нас всех вдохновляли и Клопп.

И я думаю, что в « » как в большом клубе это, наверное, единственный стиль, игры – много владеть мячом, иметь много энергии.

Сейчас сравнивают клуб, который я покинул с тем, в котором я собираюсь работать. Болельщикам обоих нравится видеть команду, которая хочет сделать все, чтобы выиграть матч, и если дела идут плохо, старается перевернуть игру, «Ливерпуль» делал это много раз, так же как и моя бывшая команда, – рассказал главный тренер «Ливерпуля» Слот в первом официальном интервью.