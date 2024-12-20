Евсеев о горнолыжных курортах: «Что теперь вспоминать заграницу? Нужно Россию развивать. И развивают»
Вадим Евсеев высказался о посещении горнолыжных курортов.
– На горнолыжные курорты давно не выбирались?
– Есть возможность – катаюсь. В прошлом году в Сочи был.
– По сервису сопоставимо с Австрией?
– Что теперь вспоминать заграницу? Уже надо сравнивать с нашими местами.
Например, хочется съездить на Алтай. В Кемерове есть хороший горнолыжный курорт, на Кавказе знаменитый комплекс.
Нужно Россию развивать. И, как я вижу, развивают, – сказал экс-защитник «Локомотива» и сборной России, тренирующий «Ленинградец» из LEON Второй лиги А.
Евсеев про охоту: «Поедем скоро в Ярославль с Лоськовым, на лося. Весной – на дичь, осенью – на кабана»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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