Евсеев о горнолыжных курортах: «Что теперь вспоминать заграницу? Нужно Россию развивать. И развивают»

Вадим Евсеев высказался о посещении горнолыжных курортов.

– На горнолыжные курорты давно не выбирались?

– Есть возможность – катаюсь. В прошлом году в Сочи был.

– По сервису сопоставимо с Австрией?

– Что теперь вспоминать заграницу? Уже надо сравнивать с нашими местами.

Например, хочется съездить на Алтай. В Кемерове есть хороший горнолыжный курорт, на Кавказе знаменитый комплекс.

Нужно Россию развивать. И, как я вижу, развивают, – сказал экс-защитник «Локомотива» и сборной России, тренирующий «Ленинградец» из LEON Второй лиги А.

Евсеев про охоту: «Поедем скоро в Ярославль с Лоськовым, на лося. Весной – на дичь, осенью – на кабана»