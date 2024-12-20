«На хер «Ред Булл». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о «Лейпциге» на матче команд
Фанаты «Баварии» вывесили оскорбительный баннер о сопернике.
Мюнхенцы принимают «РБ Лейпциг» (3:1, первый тайм) в 15-м туре чемпионата Германии.
В начале игры фанаты «Баварии» показали баннер с надписью «На хер «Ред Булл».
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: x.com/iMiaSanMia
«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл» – те же, кто его боготворил
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем