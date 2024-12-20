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«На хер «Ред Булл». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о «Лейпциге» на матче команд

Фанаты «Баварии» вывесили оскорбительный баннер о сопернике.

Мюнхенцы принимают «РБ Лейпциг» (3:1, первый тайм) в 15-м туре чемпионата Германии. 

В начале игры фанаты «Баварии» показали баннер с надписью «На хер «Ред Булл».

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Фото: x.com/iMiaSanMia

«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл» – те же, кто его боготворил

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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