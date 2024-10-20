«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл» – те же, кто его боготворил

Фанаты родного «Майнца» атаковали баннерами.

Решение Юргена Клоппа пойти работать в систему «Ред Булла» главой международного отдела в Германии многие не одобрили.

Ярче всех выступили фанаты «Майнца», где Клопп провел суммарно 18 лет как игрок и тренер. На матче против «РБ Лейпциг» (проиграли 0:2) они вывесили осуждающие баннеры.

Первый: «Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?»

Второй: «Мне нравятся люди до тех пор, пока они меня не разочаруют», – это цитата самого Юргена, которую он недавно сказал в одном из подкастов.

И, чтобы не оставалось сомнений, о ком речь, добавили третий с игрой слов: «Bist du BeKLOPPt» («Вы с ума сошли?» – в переводе с немецкого).

До этого момента Клоппа в Майнце боготворили. В 2008-м его провожали в «Боруссию» всем городом: на центральной площади собирался народ, сложно было найти человека, который в тот момент не плакал. А сейчас болельщики обиделись.

За что конкретно осуждают Клоппа? И почему все ненавидят «РБ»?

Юрген возглавил всю футбольную семью «Ред Булла». Главный клуб в ней – «РБ Лейпциг» – ненавидит вся Германия. Команде об этом напоминают почти на всех стадионах Бундеслиги.

«Лейпциг» не любям, потому что большая компания – «Ред Булл» – использовала лазейки в правилах, завладела маленьким клубом и за несколько лет вырастила практически на пустом месте нового топа. Обошли норму «50+1» – по ней одному человеку или организации нельзя владеть контрольным пакетом акций клуба. К тому же за счет мутной расшифровки «РБ» протащили рекламу в название.

«Ред Булл» несколько раз пытался создать клуб в Германии, но сталкивался с противодействием фанатов и федерации – никому не понравилось, как компания обнулила историю «Аустрии» из Зальцбурга и на ее месте построила новую команду. Из-за этого не дали купить «Санкт-Паули», «Фортуну» и «Мюнхен-1860». В итоге «Ред Булл» выкупил право клуба «Маркранштадт» из пригорода Лейпцига на выступление в пятой по силе лиге.

Немецкие болельщики считают «РБ Лейпциг» пластиковым клубом и олицетворением всего плохого, против чего нужно выступать в современном футболе. Владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа критиковали за то, что он приобрел команду из родной деревни и довел до Бундеслиги, а тут международная корпорация рушит устои немецкого футбола.

И теперь лицом этой организации стал Юрген Клопп. Формально станет с 1 января, но эффект есть уже сейчас.

Кто и как еще реагировал на новую работу Клоппа? Восторгов мало

Срез мнений.

😊 Фанаты «РБ Лейпциг» и других клубов семейства «Ред Булл» в восторге. Общее мнение выразил Макс Ферстаппен: «Я думаю, это чудесно! «Ред Булл» много инвестирует в футбольное подразделение – и они уже выпустили немало талантливых игроков. Теперь у руля будет Юрген – у него огромный опыт, он работал в великих командах. Это здорово для всей организации».

😡 Среди болельщиков остальных клубов преобладает разочарование. Например, друг Клоппа и глава фанатского образовательного проекта Михаэль Габриэль сказал, что переход Юргена в «РБ» разрушит ауру вокруг тренера: «Я до сих пор его уважаю и с удовольствием выпью с ним кофе. Но работа на «Ред Булл» разрушила иллюзии. В коммерческом мире современного футбола Клопп олицетворял собой надежду на то, что возможно сохранить связь между бизнесом и традициями».

Еще Габриэля волнует, что сам Клопп во время работы в «Ливерпуле» высказывался против правых популистов, а компания «Ред Булл» (и в частности ее бывший руководитель Дитрих Матешиц) всегда поддерживали противоположные взгляды. Габриэлю интересно, как сам Юрген для себя объясняет решение работать на такую компанию.

😡 Общее мнение болельщиков «Боруссии» выразил игрок чемпионского состава Клоппа Кевин Гросскройц: «Почему-то это до сих пор не совсем дошло до меня. Я надеялся, что это фэйковая новость. Это был шок, даже грустно как-то. Когда мы встретимся, я лично скажу ему, что считаю дерьмом то, что он делает что-то подобное. Но, несмотря на это, он всегда останется моим другом, это просто факт. Дома ему всегда рады».

😡 Фанаты «Дортмунда» в соцсетях пишут, что Клопп «за секунду угробил репутацию», обвиняют в лицемерии и продажности, припоминают прошлые заявления (например, он критиковал мультиклубную модель и причислял себя к сторонникам традиций в футболе) и даже говорят, что наконец-то, впервые с 2015-го, не ждут возвращения Юргена.

Забавно, что на этом фоне всплыла информация, как Ханс-Йоахим Ватцке пару лет назад звал Клоппа назад в «Боруссию» и даже видел в нем преемника на посту гендиректора – тренер тогда отказал.

😐 Глава футбольного блока газеты Bild Кристиан Фальк говорит, что фанаты «Боруссии» и «Майнца» сейчас разочарованы, но вскоре волна хейта утихнет: «Это правда противоречивый шаг. В Германии сейчас обсуждают, продался ли Клопп. Особенно тяжело болельщикам «Дортмунда», потому что они всегда боролись против «Лейпцига», называли его пластиковым и нетрадиционным клубом. Я не считаю, что Клопп продался. Думаю, что через месяц-другой все уляжется. В стране настолько любят Юргена, что он может сделать вообще что угодно».

Есть легенда, что Клоппа уговорили еще два года назад. Справился умирающий основатель «Ред Булла»

Немецкое издание Münchener Merkur/TZ опубликовало инсайд: по этим данным Клопп согласился на работу в «Ред Булле» еще два года назад. Тогда он встретился со смертельно больным основателем компании Дитрихом Матешицем на его вилле в Австрии.

Считается, что 78-летний бизнесмен уговорил Юргена принять предложение по работе как раз с 1 января 2025-го. Через несколько недель после встречи Матешиц умер. Как подтверждение Münchener Merkur приводит комплиментарные цитаты Клоппа про футбольную систему «Ред Булла», произнесенные в тот момент.

Эту информацию уже опроверг нынешний гендиректор «Ред Булла» Оливер Минцлафф. А вслед за ним к присоединился и Bild, тот же Кристиан Фальк сказал, что знал о переговорах Клоппа по новой работе еще в мае: «Он очень сомневался, стоит ли ему делать этот шаг. Но тут ему не придется работать в том же графике, что и в «Ливерпуле», не придется каждый день погружаться в футбол».

Сам Клопп через инстаграм объяснил, почему решил работать на «Ред Булл». Прямо в день объявления:

«Стать участником такого проекта после почти 25 лет у кромки поля – нет ничего более волнительного. И пусть моя роль изменилась, страсть к футболу и вовлеченным в него людям – нет.

Я хочу поделиться опытом, который получил за годы работы. Мы все знаем, что в мире есть более успешные тренеры, но я успел и побороться за выход в Бундеслигу, я боролся за выживание, я боролся за титулы и трофеи. Иногда мы проигрывали, иногда – достигали успехов. И всегда приходилось учиться, хотя времени между матчами было не так-то много.

Сейчас у меня есть и время, и возможность. Я хочу посмотреть и понять, что работает в футболе. Можно сказать, хочу развивать футбол и двигать его вперед. Жду не дождусь начала работы, но сейчас возвращаюсь к заслуженному отпуску. Увидимся в январе».

Интересно, увидимся ли именно на немецких стадионах. Будет любопытно, если Юрген как сотрудник «Ред Булла» придет, например, на «Майнц» – «Лейпциг» в следующем сезоне.

Клопп – новый босс футбола в «Ред Булле». Будет помогать скаутам и советоваться с тренерами

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahnex, Revierfoto/Keystone Press Agency, Elmar Kremser/SVEN SIMON, imago sportfotodienst, Jan Woitas/dpa/Global Look Press