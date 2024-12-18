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  • Карпин о Брунее: «Никто не говорит, что не надо играть против Сан-Марино, хотя они ниже в рейтинге. Такие соперники тоже нужны, нужно настраиваться. Если бы вышли спустя рукава, 11:0 бы не было, думаю»
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Карпин о Брунее: «Никто не говорит, что не надо играть против Сан-Марино, хотя они ниже в рейтинге. Такие соперники тоже нужны, нужно настраиваться. Если бы вышли спустя рукава, 11:0 бы не было, думаю»

Валерий Карпин высказался о целесообразности матча сборной России с Брунеем.

Товарищеский матч прошел в Краснодаре в ноябре и завершился победой российской команды со счетом 11:0.

– Некоторые считают, что такие матчи, как с Брунеем, лучше вообще не проводить. Вы так не считаете?

– 100% я так не считаю. Да, соперник не самый сильный. Но почему никто не говорит так, когда идут отборочные матчи? Никто не говорит, что надо играть против Андорры, Сан‑Марино и еще каких‑то стран, но эти страны тоже участвуют в отборочных турнирах. Это, наверное, возможный уровень Брунея, плюс‑минус.

Хотя Сан‑Марино находится даже ниже в рейтинге, чем Бруней. Сан‑Марино, наверное, посильнее, но рейтинг [ФИФА] у них пониже, потому что играют против сильных команд в Европе, а не в Азии.

Такие соперники тоже нужны, на них тоже нужно настраиваться, чтобы выиграть 11:0, как это случилось, хотя могло быть и больше. Если бы мы вышли на игру спустя рукава, думаю, 11:0 бы не было, было бы 6:0 или 7:0, но 11:0 – нет, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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