Карпин о сборной: «Надеюсь, больше не будет, что соперник не приезжает или определяется в последний момент. Cажать игроков на сбор, чтобы потренироваться, сходить в кино и поиграть в футбол с мальчишками…»

Валерий Карпин высказался о международных паузах без проведения матчей.

Сборная России во время октябрьского сбора должна была сыграть с командой Пакистана, но соперник отказался от встречи. Футболисты в рамках сбора провели открытую тренировку для детей и посетили показ фильма о Федоре Черенкове.

– Был сбор, когда не было матчей. В будущем, если соперник не найдется, такие истории возможны?

– Надеюсь, что таких историй больше не будет, когда соперник к нам не приезжает или это решается в последний момент. Надеюсь, все осталось в прошлом.

Собирать футболистов, сажать их на сбор, чтобы потренироваться, сходить в кино и поиграть в футбол с мальчишками… Да, это все здорово, но от сборной России хотелось бы другого. Помимо таких мероприятий, которые, естественно, нужны, хотелось бы, чтобы были игры. И чем сильнее будут соперники, тем лучше, – отметил главный тренер сборной России.