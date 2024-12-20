Мэр Мадрида не против, если «Барса» сыграет плей-офф ЛЧ на «Метрополитано»: «Если это экономически выгодно для «Атлетико», я не возражаю»

Мэр Мадрида допускает возможность проведения матчей «Барсы» на арене «Атлетико».

Ранее сообщалось , что «блауграна» вряд ли вернется на «Камп Ноу» в нынешнем сезоне, поскольку работы по реконструкции идут слишком медленно. В таком случае «Барса» не сможет провести второй этап Лиги чемпионов на своем основном стадионе, а договор с временной ареной «Монжуик» истекает в мае 2025 года.

Согласно правилам УЕФА, команда может сменить стадион только между общим этапом и плей-офф Лиги чемпионов.

По этому поводу высказался мэр Мадрида и болельщик «Атлетико » Хосе Луис Мартинес-Альмейда, отвечая на вопрос журналиста El Chiringuito.

«Пусть перейдут на «Корнелью» (стадион «Эспаньола» – Спортс”), очевидно нет? Я буду рад за «Эспаньол» уступить им свой стадион... Потому что «Барса» не всегда относилась к «Эспаньолу» с уважением, которого тот заслуживает. Я понимаю, что лезу на скользкую дорожку, но это так», – скзал мэр столицы Испании .

Когда ему предложили вариант проведения матчей «Барселоны» на «Метрополитано », он ответил: «Если это будет экономически выгодно для «Атлетико», я не возражаю».