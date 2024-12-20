«Китайцы не ведут пустопорожние рассказы о геополитике – они высоко себя ценят и берут то, что им нужно. С ними можно партнерствовать, когда им это выгодно». Яровинский о стране
43-летний специалист работает помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
– Мы можем стать как китайцы?
– Нереально. С Китаем можно партнерствовать, когда им это выгодно. Нормальная государственная модель.
Китайцы не ведут пустопорожние рассказы о геополитике – они берут то, что им нужно, и тогда, когда могут взять. Китайцы очень высоко себя ценят. Я это уважаю.
– Чего в Китае ты до сих пор не понял?
– Представь, нет такого. В Китае в целом все суперудобно. WeChat – мегапростой сервис с миллиардом функций. WeChat, Taobao и Alipay – три кита, на которых стоит частная жизнь в Китае.
На Taobao можно покупать все: от продуктов до билетов на концерты. Если не заморачиваться и не зацикливаться на дизайне – топ, – сказал помощник главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Олег Яровинский.
«В Китае дороги и аэропорты, которых в России еще лет 50 не будет. В развитии информационных технологий мы похожи». Яровинский об инфраструктуре стран
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