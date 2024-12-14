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Трент о сезоне «Ливерпуля»: «Возьмем несколько трофеев, думаю. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира»

Трент Александер-Арнолд считает, что «Ливерпуль» может выиграть титулы в сезоне.

– Думаю, мы выиграем несколько трофеев. Это тот уровень, на котором мы находимся. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира.

– Иногда вы выигрываете легко, такое ощущение.

– Да, особенно в матчах против «Реала» и «Манчестер Сити». Хотя, безусловно, было непросто.

Но когда выглядит так, будто это легко, то это показывает качество футболистов в команде. У нас есть сила, и мы знаем, на что мы способны. Поэтому нужна стабильность.

Самое сложное в футболе – это стабильность. Мы еще не сыграли и половины сезона, так что нам предстоит пройти долгий путь, – сказал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
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