Трент о сезоне «Ливерпуля»: «Возьмем несколько трофеев, думаю. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира»
Трент Александер-Арнолд считает, что «Ливерпуль» может выиграть титулы в сезоне.
– Думаю, мы выиграем несколько трофеев. Это тот уровень, на котором мы находимся. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира.
– Иногда вы выигрываете легко, такое ощущение.
– Да, особенно в матчах против «Реала» и «Манчестер Сити». Хотя, безусловно, было непросто.
Но когда выглядит так, будто это легко, то это показывает качество футболистов в команде. У нас есть сила, и мы знаем, на что мы способны. Поэтому нужна стабильность.
Самое сложное в футболе – это стабильность. Мы еще не сыграли и половины сезона, так что нам предстоит пройти долгий путь, – сказал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем