Трент о сезоне «Ливерпуля»: «Возьмем несколько трофеев, думаю. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира»

Трент Александер-Арнолд считает, что «Ливерпуль» может выиграть титулы в сезоне.

– Думаю, мы выиграем несколько трофеев. Это тот уровень, на котором мы находимся. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира.

– Иногда вы выигрываете легко, такое ощущение.

– Да, особенно в матчах против «Реала » и «Манчестер Сити ». Хотя, безусловно, было непросто.

Но когда выглядит так, будто это легко, то это показывает качество футболистов в команде. У нас есть сила, и мы знаем, на что мы способны. Поэтому нужна стабильность.

Самое сложное в футболе – это стабильность. Мы еще не сыграли и половины сезона, так что нам предстоит пройти долгий путь, – сказал защитник «Ливерпуля » Трент Александер-Арнолд .