Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»

Рубен Аморим считает, что «Манчестер Юнайтед» не уступал «Тоттенхэму» (3:4).

«Мы выключились из игры в начале второго тайма, момент был тяжелым. Если посмотреть на игру в целом, мы были лучшей командой, однако соперник лучше реализовал моменты. Мы проиграли, но для меня было важно то, что ребята поборолись.

Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.

Сегодня я не могу сказать, что мне понравилось. Буду думать об этом завтра, завтра многим смогу поделиться. Сегодня мы проиграли, нужно обдумать это за ночь, а завтра мы сможем найти в этой игре много хорошего.

Нельзя думать, что если мы выиграем трофей, то все сразу станет хорошо. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель – выиграть АПЛ . Не знаю, сколько времени понадобится», – сказал главный тренер «МЮ » в эфире Sky Sports.