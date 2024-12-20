Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»
«Мы выключились из игры в начале второго тайма, момент был тяжелым. Если посмотреть на игру в целом, мы были лучшей командой, однако соперник лучше реализовал моменты. Мы проиграли, но для меня было важно то, что ребята поборолись.
Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.
Сегодня я не могу сказать, что мне понравилось. Буду думать об этом завтра, завтра многим смогу поделиться. Сегодня мы проиграли, нужно обдумать это за ночь, а завтра мы сможем найти в этой игре много хорошего.
Нельзя думать, что если мы выиграем трофей, то все сразу станет хорошо. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.
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