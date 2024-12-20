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  • Беппе Маротта: «Игроков «Интера» высоко ценят не только в Италии, но мы не хотим никого продавать. Они показали, что не уступают лучшим»
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Беппе Маротта: «Игроков «Интера» высоко ценят не только в Италии, но мы не хотим никого продавать. Они показали, что не уступают лучшим»

Беппе Маротта высказался об интересе к игрокам «Интера» из Англии.

«Да, наши футболисты высоко ценятся не только в Италии. Они показали, что не уступают лучшим. Но мы не тот клуб, который хочет продавать.

Наши игроки хотят остаться. Мы счастливы от этого чувства принадлежности и хотели бы продолжать в том же духе, с этим составом.

Если кто-то из игроков выразит желание уйти в январе, мы его выслушаем», – сказал президент «Интера» Беппе Маротта.

Команда идет третьей в Серии А, набрав 34 очка в 15 матчах. «Интер» отстает от лидирующей «Аталанты» на 3 очка, имея матч в запасе.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даниэля Мари
logoИнтер
возможные трансферы
logoБеппе Маротта
logoсерия А Италия
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