Беппе Маротта: «Игроков «Интера» высоко ценят не только в Италии, но мы не хотим никого продавать. Они показали, что не уступают лучшим»
Беппе Маротта высказался об интересе к игрокам «Интера» из Англии.
«Да, наши футболисты высоко ценятся не только в Италии. Они показали, что не уступают лучшим. Но мы не тот клуб, который хочет продавать.
Наши игроки хотят остаться. Мы счастливы от этого чувства принадлежности и хотели бы продолжать в том же духе, с этим составом.
Если кто-то из игроков выразит желание уйти в январе, мы его выслушаем», – сказал президент «Интера» Беппе Маротта.
Команда идет третьей в Серии А, набрав 34 очка в 15 матчах. «Интер» отстает от лидирующей «Аталанты» на 3 очка, имея матч в запасе.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даниэля Мари
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