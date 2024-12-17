Индзаги после 6:0 с «Лацио»: «Было много людей, которые не могли дождаться, когда «Интер» оступится. Но я горжусь, как футболисты выкладываются – не слушаем СМИ»

Симоне Индзаги ответил критикам «Интера».

Миланский клуб обыграл «Лацио» (6:0) в матче 16-го тура Серии А.

«Мы были очень стабильны в течение последних двух с половиной месяцев в Серии А, но то же самое можно сказать и о многих других командах, включая «Лацио ». Посмотрите на таблицу – она по-прежнему очень плотная.

Парни в нашей команде заслуживают аплодисментов, потому что мы целый месяц играли без Франческо Ачерби и Бенжамена Павара , поэтому у нас не так много вариантов для ротации. Против «Лацио» также было несколько игроков, получивших карточки, поэтому мне пришлось выпустить Маттео Дармиана на позицию центрального защитника – он сыграл с умом.

Больше всего я горжусь тем, как футболисты каждый раз выскладываются, что нелегко, играя в таком темпе и настолько регулярно. Это отличная команда. Я стараюсь как можно чаще менять состав, потому что они все заслуживают играть.

Было много людей, которые с тех пор, как мы проиграли «Милану» в сентябре, не могли дождаться, когда мы оступимся, что и произошло против «Байера».

Было много сказано, но, к счастью, мои игроки и я не слушаем СМИ, а продолжаем концентрироваться на игре», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.