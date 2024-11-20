«Ливерпулю» нравится Тюрам из «Интера», отступные – 85 млн евро. Маркус не хочет уходить
Маркус Тюрам заинтересовал топ-клуб АПЛ.
La Gazzetta dello Sport пишет, что за нападающим «Интера» следят в Англии, и особенно внимательно это делает «Ливерпуль». О приобретении француза задумывались еще тогда, когда команду тренировал Юрген Клопп.
Представители Тюрама знают, что футболист нравится «Ливерпулю» и что по ходу этого сезона интерес только растет.
Утверждается, что отступные в контракте Маркуса равны 85 млн евро, однако сам форвард не настроен покидать «Интер». Он хочет побить личный сезонный рекорд по забитым голам (16) и стать еще более важным для «нерадзурри» игроком.
В текущем чемпионате Италии Тюрам отметился 7 мячами. Подробно с его статистикой можно озанкомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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