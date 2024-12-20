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  • «Месси в Саудовской Аравии могли дать гораздо больше денег, но ему наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде». Журналист AFP о Лео в «Интер Майами» 
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«Месси в Саудовской Аравии могли дать гораздо больше денег, но ему наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде». Журналист AFP о Лео в «Интер Майами» 

Журналист AFP высказался о выступлении Лионеля Месси в «Интер Майами».

37-летний форвард играет за клуб МЛС с августа 2023 года.

— Как вы думаете, это правильное место для Месси, чтобы продолжать карьеру?

— Большинство людей признают, что после «ПСЖ» он хотел бы вернуться в «Барселону», но с учетом ситуации в клубе это было невозможно. Не думаю, что он рассматривал возможность игры в Англии с тем давлением и вниманием, с которым бы столкнулся. По сути, у него оставался выбор между МЛС и Саудовской Аравией, и он выбрал первую из этих лиг. А в МЛС только одна команда смогла его сюда привезти.

Думаю, в Саудовской Аравии ему могли дать гораздо больше денег. Так что скорее это общее решение семьи. Лео наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде. Здесь он находится в привычной атмосфере и все еще звезда, которая может получать удовольствие, выходя на поле.

Да, у него здесь много поклонников, но это не то давление и не та интенсивность, с которой ему пришлось бы играть, останься он в том же «ПСЖ» или вернись в «Барселону». Мне кажется, для него это хорошее место для окончания карьеры. В идеальном мире он вернулся бы в Аргентину, но и с финансовой, и с любой другой точки зрения это вряд ли возможно.

Так что «Интер Майами» — это хорошее решение, чтобы продлить карьеру до ЧМ-2026, при этом не играя в футбол так часто и так интенсивно, как это было бы в Европе, не получать столько травм и ударов по ногам. 

Когда смотришь на него, то испытываешь небольшую грусть, думая, что это все еще могло бы происходить в Лиге чемпионов. А делать хет-трик против, условно, «Колорадо Рэпидс» — совсем другая история. То есть все это вызывает смешанные чувства, – сказал Саймон Эванс.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛионель Месси
деньги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМЛС
logoИнтер Майами
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