Ламин Ямаль: «Сравнения с Месси порой не помогают. Лео – лучший в истории, а я делаю первые шаги, стараюсь написать свою историю»
Ламин Ямаль заявил, что иногда сравнения с Лионелем Месси не помогают.
– Ваши показатели в 17 лет лучше, чем у Месси. У вас кружится голова, когда сравнивают с ним?
– Для меня это большая честь, но я стараюсь написать свою собственную историю.
Месси – лучший в истории, а я по-прежнему делаю первые шаги. Порой эти сравнения не помогают.
– На какого игрока вы всегда ориентировались?
– Помимо Месси, это Неймар и Роналдиньо. В основном из-за их веселого стиля и образа в игре...
Я всегда пробую что-то новое, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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