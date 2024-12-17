Ламин Ямаль: «Сравнения с Месси порой не помогают. Лео – лучший в истории, а я делаю первые шаги, стараюсь написать свою историю»

Ламин Ямаль заявил, что иногда сравнения с Лионелем Месси не помогают.

– Ваши показатели в 17 лет лучше, чем у Месси. У вас кружится голова, когда сравнивают с ним?

– Для меня это большая честь, но я стараюсь написать свою собственную историю.

Месси – лучший в истории, а я по-прежнему делаю первые шаги. Порой эти сравнения не помогают.

– На какого игрока вы всегда ориентировались?

– Помимо Месси, это Неймар и Роналдиньо . В основном из-за их веселого стиля и образа в игре...

Я всегда пробую что-то новое, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль .