Хавбек «Пари НН» Царукян о синтетике в Оренбурге после 2:1: «Тяжело играть. На 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет. Нам трудно набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов» 

Валерий Царукян высказался о сложностях игры на искусственном газоне.

Полузащитник «Пари НН » выразил мнение после гостевого матча Мир РПЛ с «Оренбургом » (2:1).

— Игра в целом неплохая. Было много борьбы, были моменты. «Оренбург» тоже очень хорошо играл. Игра была на высоких скоростях, насыщенная. Вырвали победу, это самое главное.

На синтетике очень тяжело играть. Я на 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет.

— В ментальном плане победа важна?

— Любая победа важна. Нам тяжело набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов, — сказал Царукян .