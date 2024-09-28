Хавбек «Пари НН» Царукян о синтетике в Оренбурге после 2:1: «Тяжело играть. На 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет. Нам трудно набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов»
Валерий Царукян высказался о сложностях игры на искусственном газоне.
Полузащитник «Пари НН» выразил мнение после гостевого матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
— Игра в целом неплохая. Было много борьбы, были моменты. «Оренбург» тоже очень хорошо играл. Игра была на высоких скоростях, насыщенная. Вырвали победу, это самое главное.
На синтетике очень тяжело играть. Я на 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет.
— В ментальном плане победа важна?
— Любая победа важна. Нам тяжело набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов, — сказал Царукян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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