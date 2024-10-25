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  • Хавбек «Пари НН» Царукян: «Комментаторы разбираются в футболе, говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды. Смотрю матчи со звуком на всю громкость»
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Хавбек «Пари НН» Царукян: «Комментаторы разбираются в футболе, говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды. Смотрю матчи со звуком на всю громкость»

Валерий Царукян считает, что комментаторы разбираются в футболе.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Лично я смотрю футбол со звуком, причем делаю его на всю громкость. Мне важно слышать шум болельщиков, эмоции, мяч.

Комментаторы часто говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды и так далее. Удивляюсь, сколько у них такой информации.

Мое мнение, что комментаторы разбираются в футболе», – сказал полузащитник «Пари НН».

Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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