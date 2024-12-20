Постекоглу о 4:3 с «МЮ»: «Разве вам не было весело? «Тоттенхэм» старается развлечь народ. Выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0»
Эндж Постекоглу оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Тоттенхэм» выиграл матч 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня.
Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия [Sky Sports] наверняка в шоке от того, что я забил на тактику. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого», – сказал тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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