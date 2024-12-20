  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Постекоглу о 4:3 с «МЮ»: «Разве вам не было весело? «Тоттенхэм» старается развлечь народ. Выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0» 
2

Постекоглу о 4:3 с «МЮ»: «Разве вам не было весело? «Тоттенхэм» старается развлечь народ. Выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0» 

Эндж Постекоглу оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Тоттенхэм» выиграл матч 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня. 

Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия [Sky Sports] наверняка в шоке от того, что я забил на тактику. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»
17вчера, 23:07
«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги, «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
11вчера, 22:43
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» выбил «МЮ»
214вчера, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вылетел из Кубка лиги, Кондратюк выиграл короткую на ЧР, Станкович – тренер месяца в РПЛ, победа СКА, Лоусон перешел в «Ред Булл» и другие новости
4 минуты назад
Мареска о 5:1 с «Шэмроком»: «В таких матчах легко сыграть ниже своих возможностей, но игроки «Челси» показали, насколько они профессиональны. Они знают: не будут работать должным образом – играть не будут»
3сегодня, 02:29
Аморим про 3:4 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл лучше, но соперник лучше реализовал моменты. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, цель – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится»
17вчера, 23:07
Пике занимается сексом 30 раз в месяц: «По разу в день. Я хорош»
42вчера, 22:56
«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги, «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
11вчера, 22:43
«Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала ЛК. «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели
14вчера, 22:30
Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»
17вчера, 22:25
«МЮ» проиграл 3 из 5 последних матчей
84вчера, 22:07
«Челси» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8. Поражений нет 11 игр – с октября
18вчера, 21:59
Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Удинезе»
60вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» Царукян о том, как потерял палец на руке: «Засунул в сетчатый забор, перепрыгнул – открытый перелом. Если операцию сразу сделать, может, смогли бы спасти»
15 минут назад
Мостовой о «Крыльях»: «Клуб с историей. Не думаю, что их закроют, если не произойдет какой-то коллапс»
247 минут назад
Юран за переезд Сперцяна в Европу: «Ему нужен другой уровень, мотивация, еврокубки. Опасаюсь, чтобы в РПЛ он не пошел вниз»
159 минут назад
Индзаги о 2:0 с «Удинезе»: «Когда говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день – на благо «Интера»
сегодня, 01:37
Гиу с 6 голами – лучший бомбардир общего этапа Лиги конференций, у Нкунку и Пентека – по 5 мячей
7сегодня, 01:22
«Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Интер» – с «Лацио», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» встретится с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии
вчера, 22:16
«Челси» победил во всех матчах общего этапа Лиги конференций с общим счетом 26:5
4вчера, 22:14
Лига конференций. «Челси» забил 5 голов «Шэмрок Роверс», «Астана» сыграла вничью с АПОЭЛ, «Динамо» Минск разгромлено «Панатинаикосом»
17вчера, 22:12
Ди Мария о победе на ЧМ: «Аргентина заслужила. В Финалиссиме мы доказали, что не только побеждаем команды из Южной Америки, но и находимся на уровне грандов Европы»
12вчера, 21:57
«Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» – 5:1! Гиу сделал хет-трик, Кукурелья и Дьюзбери-Холл забили
41вчера, 21:52
Рекомендуем