Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» против «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона», «Тоттенхэм» и «МЮ» сыграют в четверг
В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/4 финала.
В среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – с «Брентфордом», «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Саутгемптоном».
В четверг последний полуфиналист определится по итогам матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
Кубок английской лиги
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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