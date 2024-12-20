«МЮ» проиграл 3 из 5 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

Сегодня команда Рубена Аморима вылетела из Кубка английской лиги, уступив «Тоттенхэму » (3:4). 4 декабря она проиграла в АПЛ «Арсеналу» (0:2) , 7-го – «Ноттингем Форест» (2:3).

12-го и 15-го были победы над «Викторией» Пльзень и «Манчестер Сити» соответственно – 2:1 в обоих случаях.

22 декабря манкунианцы примут «Борнмут».