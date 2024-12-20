«МЮ» проиграл 3 из 5 последних матчей
«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
Сегодня команда Рубена Аморима вылетела из Кубка английской лиги, уступив «Тоттенхэму» (3:4). 4 декабря она проиграла в АПЛ «Арсеналу» (0:2) , 7-го – «Ноттингем Форест» (2:3).
12-го и 15-го были победы над «Викторией» Пльзень и «Манчестер Сити» соответственно – 2:1 в обоих случаях.
22 декабря манкунианцы примут «Борнмут».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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