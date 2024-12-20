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  • «МЮ» после двух ошибок Форстера забил «Тоттенхэму». Сперва в штрафной был перехвачен пас голкипера, а спустя 7 минут Фрэйзер попал в Диалло, выбивая мяч
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«МЮ» после двух ошибок Форстера забил «Тоттенхэму». Сперва в штрафной был перехвачен пас голкипера, а спустя 7 минут Фрэйзер попал в Диалло, выбивая мяч

Вратарь «Тоттенхэма» совершил две результативные ошибки в матче с «МЮ».

«Шпоры» вели со счетом 3:0 до 63-й минуты матча Кубка английской лиги, после чего неудачная передача Фрэйзера Форстера в собственной штрафной привела к перехвату в исполнении Бруну Фернандеша и голу Джошуа Зиркзе.

На 70-й минуте голкипер совершил схожую ошибку. Получив пас на краю вратарской площади, он не успел совершить вынос и попал в прыгнувшего ему в ноги Амада Диалло. От 22-летнего вингера мяч влетел в сетку.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 3:2 – Диалло забил, Соланке сделал дубль. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoФрэйзер Форстер
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoДжошуа Зиркзе
logoАмад Диалло
logoБруну Фернандеш
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