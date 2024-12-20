Яп Стам: «Аморим хочет, чтобы «МЮ» доминировал, но у игроков пока сложности. Все надеются, что «Юнайтед» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне. В этом задача-минимум – 8-е место и еврокубки»

Яп Стам описал, чего добивается Рубен Аморим в «Манчестер Юнайтед».

«Видно, что у Аморима не такая философия, как у Эрика тен Хага и других его предшественников. Он использует схемы 3-4-3 и 5-2-3, и теперь нужно добиться адаптации футболистов. По их расположению на поле видно, что они пытаются вписаться в эту систему, но пока выходит не так успешно, как тренер надеялся.

Аморим хочет, чтобы команда играла интенсивно и больше доминировала, но футболисты пока испытывают сложности с тем, чтобы играть на требуемом уровне.

Порой видно, насколько Аморим бывает недоволен во время матчей. Период организации новой системы сложный. У команды много матчей, так что времени на работу над системой на тренировках сейчас меньше. По количеству замен видно, что Аморим не вполне доволен.

Все надеются, что «МЮ » поборется за титул АПЛ в следующем сезоне, и тренер тоже будет на это надеяться, но сейчас очень важно побеждать и подниматься в таблице повыше.

Странно говорить, что «МЮ» нужно подняться в верхнюю половину таблицы, а не побороться за трофеи. Всегда надеешься хотя бы на место в Лиге чемпионов. Но, думаю, задача-минимум в этом сезоне – попасть на восьмое место и в еврокубки, этого можно добиться за счет кубковых турниров», – сказал бывший защитник «МЮ».