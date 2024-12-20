Яп Стам: «Аморим хочет, чтобы «МЮ» доминировал, но у игроков пока сложности. Все надеются, что «Юнайтед» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне. В этом задача-минимум – 8-е место и еврокубки»
«Видно, что у Аморима не такая философия, как у Эрика тен Хага и других его предшественников. Он использует схемы 3-4-3 и 5-2-3, и теперь нужно добиться адаптации футболистов. По их расположению на поле видно, что они пытаются вписаться в эту систему, но пока выходит не так успешно, как тренер надеялся.
Аморим хочет, чтобы команда играла интенсивно и больше доминировала, но футболисты пока испытывают сложности с тем, чтобы играть на требуемом уровне.
Порой видно, насколько Аморим бывает недоволен во время матчей. Период организации новой системы сложный. У команды много матчей, так что времени на работу над системой на тренировках сейчас меньше. По количеству замен видно, что Аморим не вполне доволен.
Все надеются, что «МЮ» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне, и тренер тоже будет на это надеяться, но сейчас очень важно побеждать и подниматься в таблице повыше.
Странно говорить, что «МЮ» нужно подняться в верхнюю половину таблицы, а не побороться за трофеи. Всегда надеешься хотя бы на место в Лиге чемпионов. Но, думаю, задача-минимум в этом сезоне – попасть на восьмое место и в еврокубки, этого можно добиться за счет кубковых турниров», – сказал бывший защитник «МЮ».
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