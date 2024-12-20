  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Яп Стам: «Аморим хочет, чтобы «МЮ» доминировал, но у игроков пока сложности. Все надеются, что «Юнайтед» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне. В этом задача-минимум – 8-е место и еврокубки»
11

Яп Стам: «Аморим хочет, чтобы «МЮ» доминировал, но у игроков пока сложности. Все надеются, что «Юнайтед» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне. В этом задача-минимум – 8-е место и еврокубки»

Яп Стам описал, чего добивается Рубен Аморим в «Манчестер Юнайтед».

«Видно, что у Аморима не такая философия, как у Эрика тен Хага и других его предшественников. Он использует схемы 3-4-3 и 5-2-3, и теперь нужно добиться адаптации футболистов. По их расположению на поле видно, что они пытаются вписаться в эту систему, но пока выходит не так успешно, как тренер надеялся.

Аморим хочет, чтобы команда играла интенсивно и больше доминировала, но футболисты пока испытывают сложности с тем, чтобы играть на требуемом уровне.

Порой видно, насколько Аморим бывает недоволен во время матчей. Период организации новой системы сложный. У команды много матчей, так что времени на работу над системой на тренировках сейчас меньше. По количеству замен видно, что Аморим не вполне доволен.

Все надеются, что «МЮ» поборется за титул АПЛ в следующем сезоне, и тренер тоже будет на это надеяться, но сейчас очень важно побеждать и подниматься в таблице повыше.

Странно говорить, что «МЮ» нужно подняться в верхнюю половину таблицы, а не побороться за трофеи. Всегда надеешься хотя бы на место в Лиге чемпионов. Но, думаю, задача-минимум в этом сезоне – попасть на восьмое место и в еврокубки, этого можно добиться за счет кубковых турниров», – сказал бывший защитник «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: SportsLens
logoЯп Стам
logoЭрик тен Хаг
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стам не считает ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ: «Нельзя забывать про игравших 20-25 лет назад. Но Вирджил все еще один из лучших в мире, Салиба и Габриэл только подбираются к нему»
32сегодня, 19:14
Стам назвал странным увольнение тен Хага: «Нельзя ожидать, что «МЮ» будет побеждать в каждом матче. Рано говорить, что ему нужно уйти, потому что нет результатов»
162 ноября, 10:35
Стам о тен Хаге: «Ему пора уходить из «МЮ». Я не всегда согласен с ним, что они играли в хороший футбол. Тренеру нужно оставаться позитивным, но также важно быть честным»
1316 августа, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» проиграл 3 из 5 последних матчей
3 минуты назад
«Челси» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8. Поражений нет 11 игр – с октября
211 минут назад
Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» обыграл «Удинезе»
5911 минут назад
«Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, победив «Удинезе» – 2:0. Аслани забил прямым ударом с углового
4012 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» выбил «МЮ»
20712 минут назад
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Тоттенхэму» – 2:4. Соланке сделал дубль, Сон забил прямым ударом с углового
15213 минут назад
«МЮ» после двух ошибок Форстера забил «Тоттенхэму». Сперва в штрафной был перехвачен пас голкипера, а спустя 7 минут Фрэйзер попал в Диалло, выбивая мяч
1119 минут назад
«Барселона» не будет рисковать здоровьем Ямаля и даст ему полностью восстановиться от травмы голеностопа. В клубе боятся повторения ситуации с де Йонгом
230 минут назад
Бар-стадион, кафе от «Класса-92» и тот самый паб из фильма «Евротур». Заходим?
40 минут назадСпецпроект
«МЮ» урезал премии стюардам и вынуждает опытных сотрудников увольняться: «Это крайне мелочно для футбольного клуба. Многие уходят после прихода Рэтклиффа»
66сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. «Челси» забил 5 голов «Шэмрок Роверс», «Астана» сыграла вничью с АПОЭЛ, «Динамо» Минск разгромлено «Панатинаикосом»
1411 минут назадLive
Ди Мария о победе на ЧМ: «Аргентина заслужила. В Финалиссиме мы доказали, что не только побеждаем команды из Южной Америки, но и находимся на уровне грандов Европы»
213 минут назад
«Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» – 5:1! Гиу сделал хет-трик, Кукурелья и Дьюзбери-Холл забили
3918 минут назад
Линделеф травмировался в матче с «Тоттенхэмом». Защитник «МЮ» вынужденно покинул поле в конце 1-го тайма
233 минуты назад
Форвард «Челси» Гиу сделал первый хет-трик в карьере с «Шэмрок Роверс». В прошлом матче ЛК у 18-летнего воспитанника «Барсы» был дубль
153 минуты назад
«Зенит» был самой популярной командой в России во времена Халка, сейчас есть вопросы». Лепехин о поддержке петербуржцев и «Спартака»
3сегодня, 21:09
Аслани прямым ударом с углового забил «Удинезе» в Кубке Италии. Это 1-й гол хавбека «Интера» в сезоне
2сегодня, 20:59
Кубо из «Сосьедада» станет героем спецэпизода аниме Doraemon. Мультсериал про кота-робота из будущего, наставляющего 10-летнего мальчика, отметит 30-летие с начала показа в Испании
2сегодня, 20:59Фото
Хавбек «Лестера» Чоудури будет играть за сборную Бангладеш. Хамза – первый представитель страны в АПЛ, ранее он выступал за Англию U21
5сегодня, 20:46
Защитник «Кубани» Фуст об уходе из «Баварии»: «После февраля 2022-го отношение изменилось. Начали «задвигать», некоторые люди из штаба второй команды перестали смотреть в глаза, кто-то не пожимал руку»
7сегодня, 20:33
Рекомендуем