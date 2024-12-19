Стам не считает ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ: «Нельзя забывать про игравших 20-25 лет назад. Но Вирджил все еще один из лучших в мире, Салиба и Габриэл только подбираются к нему»
– Лучшие сейчас – это пара Габриэл Магальяэс – Вильям Салиба и пара Вирджил ван Дейк – Ибраима Конате.
Ван Дейк все еще один из лучших в мире, а Габриэл и Салиба подбираются к нему, хотя на данный момент еще не настолько хороши.
– Ван Дейк – лучший защитник в истории АПЛ?
– Некоторые говорят, что он лучший в истории АПЛ, но я не могу согласиться. Порой так говорят потому, что фанаты лучше всего помнят нынешние времена, но нельзя забывать про то, что было 20-25 лет назад, про защитников того времени.
Сравнивать сложно, но если посмотреть на нашу эпоху, то там было больше умелых центральных защитников, противостоявших друг другу. Мы говорим о центральных защитниках мирового уровня.
Я рад за ван Дейка, потому что он славный парень, к тому же мы оба нидерландцы, но я не считаю его лучшим в истории АПЛ, – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».
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