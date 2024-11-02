Стам назвал странным увольнение тен Хага: «Нельзя ожидать, что «МЮ» будет побеждать в каждом матче. Рано говорить, что ему нужно уйти, потому что нет результатов»

Яп Стам назвал странным увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Странное решение уволить тренера после поражения от «Вест Хэма».

Нельзя ожидать, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждом матче. Команде нужно развиваться, играть лучше, вот и все. Поэтому уволить тен Хага – странное решение.

Вы даете тренеру новый контракт, поддерживаете его, подписываете новых игроков, тратя много денег. Также вы понимаете, что команда недостаточно стабильна, чтобы бороться за первую четвертку в таблице.

Думаю, нужно дать ему больше времени, чтобы он влился в сезон, выступил лучше, а потом посмотреть, где он окажется с этой командой в конце сезона.

Немного рано говорить после двух месяцев, что ему нужно уйти, потому что результатов нет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Яп Стам .