Глава ФИФА Инфантино намерен посетить Иран: «Рад узнать, что 45 000 женщин и девочек присутствовали на матче «Сепахан» – «Персеполис». Это подтверждает, что наша игра инклюзивна»
«Я очень рад узнать о том, что около 45 000 женщин и девочек присутствовали на стадионе «Накш-э-джахан» в Исфахане на матче высшей лиги Ирана между командами «Сепахан» и «Персеполис» в начале этой недели.
ФИФА на протяжении нескольких лет обсуждает с иранскими властями возможность посещения матчей женщинами и девочками, и после прошлогоднего тегеранского дерби между «Персеполисом» и «Эстеглялем», на котором присутствовало 3000 зрительниц, недавнее событие стало ярким подтверждением того, что наша игра инклюзивна и открыта для всех.
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто сделал это возможным, включая местные власти и наших коллег из Федерации футбола Ирана во главе с президентом Мехди Таджем, и я надеюсь, что в будущем еще больше женщин и девочек получат возможность регулярно посещать футбольные матчи.
Я намерен посетить Иран в ближайшее время для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с футболом, поскольку эта страна является значительной силой в азиатском футболе, и важно, чтобы мы продолжали развивать позитивные и плодотворные рабочие отношения, которые мы установили», – говорится в сообщении Джанни Инфантино.
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