Глава ФИФА Инфантино намерен посетить Иран: «Рад узнать, что 45 000 женщин и девочек присутствовали на матче «Сепахан» – «Персеполис». Это подтверждает, что наша игра инклюзивна»

Джанни Инфантино обратил внимание на отношение к женщинам в Иране.

«Я очень рад узнать о том, что около 45 000 женщин и девочек присутствовали на стадионе «Накш-э-джахан» в Исфахане на матче высшей лиги Ирана между командами «Сепахан » и «Персеполис» в начале этой недели.

ФИФА на протяжении нескольких лет обсуждает с иранскими властями возможность посещения матчей женщинами и девочками, и после прошлогоднего тегеранского дерби между «Персеполисом » и «Эстеглялем », на котором присутствовало 3000 зрительниц, недавнее событие стало ярким подтверждением того, что наша игра инклюзивна и открыта для всех.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто сделал это возможным, включая местные власти и наших коллег из Федерации футбола Ирана во главе с президентом Мехди Таджем, и я надеюсь, что в будущем еще больше женщин и девочек получат возможность регулярно посещать футбольные матчи.

Я намерен посетить Иран в ближайшее время для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с футболом, поскольку эта страна является значительной силой в азиатском футболе, и важно, чтобы мы продолжали развивать позитивные и плодотворные рабочие отношения, которые мы установили», – говорится в сообщении Джанни Инфантино.