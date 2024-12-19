Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»
Ферран Торрес поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» 21 декабря.
«Сезон похож на марафон, бег на длинные дистанции. На некоторых отрезках ты можешь быть не в лучшей форме. Но когда мы в лучшей форме, то неудержимы. Нужно сохранять спокойствие, потому что мы так же хороши, как и тогда, когда у нас все получалось. Надо вернуться на свой лучший уровень.
Мы готовы к давлению. Мы также привыкли к тому, что возникает некоторая нервозность, если не удается достичь нужных результатов. Надо сохранять спокойствие и уверенность в своих силах», – сказал вингер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 3Cat
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