Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»

Ферран Торрес поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» 21 декабря.

«Сезон похож на марафон, бег на длинные дистанции. На некоторых отрезках ты можешь быть не в лучшей форме. Но когда мы в лучшей форме, то неудержимы. Нужно сохранять спокойствие, потому что мы так же хороши, как и тогда, когда у нас все получалось. Надо вернуться на свой лучший уровень.

Мы готовы к давлению. Мы также привыкли к тому, что возникает некоторая нервозность, если не удается достичь нужных результатов. Надо сохранять спокойствие и уверенность в своих силах», – сказал вингер «Барселоны».