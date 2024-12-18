Лапорта о журналистах: «Барса» ценит независимость и справедливость, мы разделяем факты и мнения. Иногда новости далеки от реальности»

Жоан Лапорта высказался об освещении в СМИ событий вокруг «Барселоны».

«Хотелось бы обратиться к ценностям журналистики. Мы в «Барсе» очень ценим независимость и справедливость и считаем достоверной предоставляемую информацию о том, что происходит в клубе. Мы обращаемся к практике поиска правды, чтобы она доходила до болельщиков «Барселоны».

Мы умеем различать факты и мнения, которые являются более широкой сферой и вызывают большую напряженность. Мы это принимаем.

Я также хочу сказать, что «Барса» – это причина существования многих моих товарищей. В клубе у нас есть информация, и мы просим проводить надлежащее сопоставление новостей, которые иногда далеки от реальности», – сказал президент «Барселоны».