«Спартак» рассматривает Кагигао из «Галатасарая» в числе главных кандидатов на пост спортивного директора («СЭ»)

Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» может стать спортивным директором «Спартака».

По информации «СЭ », 55-летний испанец, возглавляющий отдел международных отношений и скаутинга «Галатасарая », является одним из главных кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.

Ранее стало известно , что бывший директор «Ювентуса» Федерико Керубини отказался от предложения «Спартака ».

Клуб также рассматривает назначение Мауро Лео, ранее работавшего в «Роме».