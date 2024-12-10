«Спартак» рассматривает Кагигао из «Галатасарая» в числе главных кандидатов на пост спортивного директора («СЭ»)
Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» может стать спортивным директором «Спартака».
По информации «СЭ», 55-летний испанец, возглавляющий отдел международных отношений и скаутинга «Галатасарая», является одним из главных кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.
Ранее стало известно, что бывший директор «Ювентуса» Федерико Керубини отказался от предложения «Спартака».
Клуб также рассматривает назначение Мауро Лео, ранее работавшего в «Роме».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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