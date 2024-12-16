Мостовой готов работать в Лиге 1: «Я хорошо изучил французский – подзабыл, но легко могу освежить. Приезжает же Абаскаль в Россию, не зная ни русского языка, ни футбола»
Александр Мостовой заявил, что готов к работе тренером в Лиге 1.
«Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Потом у меня жена была француженка, сын родился во Франции. Да, я давно там не был, поэтому, понятно, что немного подзабыл язык. Но легко мог бы освежить знания.
Так что я готов поработать тренером в чемпионате Франции. Тем более в наше время, когда есть помощники, переводчики.
В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола», – сказал экс-игрок «Страсбура» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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