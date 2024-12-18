Анчелотти заявил, что не потерял контроль над игроками «Реала»: «В футболе бывают трудные времена. Мы будем очень конкурентоспособны во второй половине сезона»

Карло Анчелотти заявил, что не потерял контроль над футболистами «Реала».

– Считаете ли вы, что вы потеряли контроль над игроками?

– Ты спрашиваешь меня, потерял ли я контроль? (смеется). Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет.

В футболе бывают трудные времена – так было всегда. Иногда они появляются в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное – продолжать двигаться вперед.

Если это произошло в октябре или ноябре, то нужно выбираться из этой ситуации, и мы это делаем.

Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособны.

Могу заверить вас, что я не потерял контроль [над футболистами], – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .