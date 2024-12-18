  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти заявил, что не потерял контроль над игроками «Реала»: «В футболе бывают трудные времена. Мы будем очень конкурентоспособны во второй половине сезона»
16

Анчелотти заявил, что не потерял контроль над игроками «Реала»: «В футболе бывают трудные времена. Мы будем очень конкурентоспособны во второй половине сезона»

Карло Анчелотти заявил, что не потерял контроль над футболистами «Реала».

– Считаете ли вы, что вы потеряли контроль над игроками?

– Ты спрашиваешь меня, потерял ли я контроль? (смеется). Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет.

В футболе бывают трудные времена – так было всегда. Иногда они появляются в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное – продолжать двигаться вперед.

Если это произошло в октябре или ноябре, то нужно выбираться из этой ситуации, и мы это делаем.

Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособны.

Могу заверить вас, что я не потерял контроль [над футболистами], – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реал» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера
169 минут назад
У Винисиуса 22 (14+8) очка в 22 матчах сезона за «Реал». Бразилец забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
811 минут назад
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
3516 минут назад
Мбаппе выиграл 2-й трофей с «Реалом» – первым был Суперкубок УЕФА
918 минут назад
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист
34719 минут назад
Владелец «Монако» Рыболовлев может приобрести «Васко да Гама» (Globo Esporte)
1836 минут назад
У Мбаппе 13+3 в 23 матчах за «Реал». Килиан забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
1345 минут назад
Карпин о матчах сборной в 2025-м: «Соперники вроде неплохие – как минимум лучше Брунея и Сирии, сильнее Вьетнама. Объявлять – прерогатива РФС»
2145 минут назад
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
сегодня, 18:00Спецпроект
«Реал» забил «Пачуке» единственным за 1-й тайм ударом в створ
9сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о «Зените»: «Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на прежний уровень. Семаку нужно осознать, с кем он не сможет взять титул – с ними надо расставаться»
1 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
114 минуты назад
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
34 минуты назад
«Аталанта» – «Чезена». 6:0 – де Кетеларе и Самарджич сделали дубли. Онлайн-трансляция
179 минут назадLive
«Реал» в 4-й раз выиграл Межконтинентальный кубок. Это рекорд – обошли «Милан», у которого 3 победы
1210 минут назад
В пользу «Реала» назначили пенальти после просмотра ВАР. Васкес упал в штрафной «Пачуки» после фола Идрисси
417 минут назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Стерлинг, Жезуc и Троссард в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
424 минуты назад
«Спартак» хочет взять на сборы Джебова и Гузиева из 2-й команды (Metaratings)
425 минут назад
Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров РПЛ в 2024-м: «Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова»
529 минут назад
Экс-форвард «Баварии» Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс»
434 минуты назад
Рекомендуем