Анчелотти заявил, что не потерял контроль над игроками «Реала»: «В футболе бывают трудные времена. Мы будем очень конкурентоспособны во второй половине сезона»
Карло Анчелотти заявил, что не потерял контроль над футболистами «Реала».
– Считаете ли вы, что вы потеряли контроль над игроками?
– Ты спрашиваешь меня, потерял ли я контроль? (смеется). Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет.
В футболе бывают трудные времена – так было всегда. Иногда они появляются в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное – продолжать двигаться вперед.
Если это произошло в октябре или ноябре, то нужно выбираться из этой ситуации, и мы это делаем.
Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособны.
Могу заверить вас, что я не потерял контроль [над футболистами], – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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