Мантуан о Семаке: «Лучший тренер, с которым я работал. Сергей Богданович более жесткий и требовательный, чем бразильские тренеры»
– Как бы ты охарактеризовал Сергея Семака как тренера?
– Он очень хорошо умеет управлять командой, это его лучшая характеристика – умение работать с каждым игроком. Тактически, не просто так он был чемпионом 6 раз, 6 раз подряд побеждал в РПЛ. Это человек с большими опытом и сердцем, он побеждал и как игрок. Каждый день мы учимся у него не только как профессионалы, но и в разных жизненных вопросах. На данном этапе моей жизни, это лучший тренер, с которым я работал.
– Что тебе лично дал Семак?
– Он дал мне, как и всей команде, много уверенности делать разные вещи на поле, особенно сейчас. Лично меня это делает более уверенным, я чувствую себя очень комфортно. Знаю, что он там, за спиной, чтобы защищать не только меня, но и всех игроков.
– У кого требования жестче – у Семака или бразильских тренеров, под руководством которых ты играл?
– У Семака. В плане физических и тактических вопросов он очень жесткий, и это отличает его от бразильских тренеров. Так что Сергей Богданович более жесткий и более требовательный, – сказал полузащитник «Зенита».
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