Радимов о Семаке: «Лучший тренер России в 2024 году. «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, сейчас вместе с «Краснодаром» лидирует в РПЛ. Что еще надо?»

Владислав Радимов назвал Сергея Семака тренером года в России.

«Сергей Семак – лучший тренер России в 2024 году. В этом году «Зенит» под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

И сейчас петербургская команда вместе с «Краснодаром» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Что еще надо?» – заявил бывший игрок «Зенита».

После 18 туров текущего сезона команда Семака набрала 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.