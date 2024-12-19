Радимов о Семаке: «Лучший тренер России в 2024 году. «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, сейчас вместе с «Краснодаром» лидирует в РПЛ. Что еще надо?»
Владислав Радимов назвал Сергея Семака тренером года в России.
«Сергей Семак – лучший тренер России в 2024 году. В этом году «Зенит» под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
И сейчас петербургская команда вместе с «Краснодаром» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Что еще надо?» – заявил бывший игрок «Зенита».
После 18 туров текущего сезона команда Семака набрала 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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