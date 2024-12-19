Орлов об Аршавине: «Если Семак позовет его в свой штаб, это стало бы укреплением тренерской мысли. У Андрея не простой характер, наверное, но современный взгляд на футбол, он мог бы помочь»
Геннадий Орлов хотел бы увидеть Андрея Аршавина в тренерском штабе Сергея Семака.
«С удовольствием слушаю аналитику Аршавина. Андрей великолепно разбирается в футболе. Правда, наверное, в тренеры не пойдет. Но, если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли.
Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает... Я готов повторить: в последних турах Семак потерял управление командой! Как можно было дома пропустить пять мячей?! От «Крыльев» и «Акрона!» Пять голов! Как такое могло произойти...», – сказал спортивный комментатор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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