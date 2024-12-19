Головин о «Монако» в 1-й части сезона: «Довольны игрой, но не получается, чтобы результат был хорошим. Играем на два фронта, но это не отговорка» 

Александр Головин оценил выступление «Монако» в первой части сезона.

После 16 матчей монегаски с 30 очками делят в Лиге 1 второе место с «Марселем». После 6 туров в Лиге чемпионов «Монако» идет 16-м в таблице.

«Есть момент, что играем на два фронта, но, в любом случае, это не отговорка. Мы должны играть лучше… Были неудачные матчи у нас, ну, я бы сказал, неудачные результаты… Мы довольны тем, как играем, но у нас не получается, чтобы результат был хорошим.

В любом случае, будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал полузащитник «Монако » в эфире Okko Sport.