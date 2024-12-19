Головин о «Монако» в 1-й части сезона: «Довольны игрой, но не получается, чтобы результат был хорошим. Играем на два фронта, но это не отговорка»
Александр Головин оценил выступление «Монако» в первой части сезона.
После 16 матчей монегаски с 30 очками делят в Лиге 1 второе место с «Марселем». После 6 туров в Лиге чемпионов «Монако» идет 16-м в таблице.
«Есть момент, что играем на два фронта, но, в любом случае, это не отговорка. Мы должны играть лучше… Были неудачные матчи у нас, ну, я бы сказал, неудачные результаты… Мы довольны тем, как играем, но у нас не получается, чтобы результат был хорошим.
В любом случае, будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал полузащитник «Монако» в эфире Okko Sport.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Okko Спорт
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