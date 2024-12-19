Головин о 2:4 с «ПСЖ»: «При 2:1 «Монако» должен был играть по счету, аккуратнее, не пытаться бежать вперед»
Александр Головин оценил поражение «Монако» от «ПСЖ» (2:4) в Лиге 1.
«Хорошая игра у обеих команд была, но, в любом случае, мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально. У них очень сильные игроки.
В любом случае, при счете 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное — не пытаться бежать вперед и играть по счету, но как вышло, так вышло», — сказал полузащитник «Монако» в эфире Okko Спорт.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Okko Спорт
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