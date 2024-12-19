«ПСЖ» до 10 очков увеличил отрыв от «Монако» в Лиге 1. У «Марселя» матч в запасе

«ПСЖ» увеличил отрыв в таблице Лиги 1 после 16-го тура.

Сегодня команда Луиса Энрике на выезде обыграла «Монако » со счетом 4:2.

Парижане лидируют в таблице Лиги 1 с 40 очками. У «Монако» 30 очков, столько же у «Марселя » при матче в запасе. Четвертую строчку занимает «Лилль », набравший 27 очков.