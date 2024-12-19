«ПСЖ» до 10 очков увеличил отрыв от «Монако» в Лиге 1. У «Марселя» матч в запасе
«ПСЖ» увеличил отрыв в таблице Лиги 1 после 16-го тура.
Сегодня команда Луиса Энрике на выезде обыграла «Монако» со счетом 4:2.
Парижане лидируют в таблице Лиги 1 с 40 очками. У «Монако» 30 очков, столько же у «Марселя» при матче в запасе. Четвертую строчку занимает «Лилль», набравший 27 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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