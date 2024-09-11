«Хочу играть для любимой». Царукян из «Пари НН» каждый день за фортепиано – что ему дает музыка?

Узнала Любовь Курчавова.

Существует как минимум один футболист, который каждый день играет на фортепиано: атакующий полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян. Ему 22.

В недавнем интервью Царукян рассказал: «Каждое утро встаю на «дофаминовые рельсы» – заправляю постель, 15-20 минут играю на фортепиано и иду в душ».

Фраза нас зацепила, и мы связались с Валерием, чтобы максимально подробно расспросить его о любви к музыке.

Вот его рассказ.

Музыка окружала Царукяна с детства – отец играл на трех инструментах

– Мой отец – музыкант-самоучка: играл и на фортепиано, и на гитаре, и на аккордеоне. Еще и пел. Так что музыка была дома всегда. Брат ходил в музыкальную школу, бросил, но иногда помогал, когда я только начинал заниматься.

Пришло время, когда играть захотелось и мне. Даже не знаю, почему выбрал фортепиано… Просто импонирует – очень красиво. Купил синтезатор – и начал. Это случилось в 2018-м или 2019-м. Отец меня не учил, все сам. Мы тогда жили в одной квартире с братом и сестрой – и им не очень-то нравилось.

Первый опыт – мелодия из «Крестного отца». Пытался наиграть, выходило ужасно. Соединить руки – самое сложное. Брат приходил с работы со словами: «Да хватит уже. Хватит-хватит-хватит». Учил ее примерно месяц. И однажды брат пришел, а я уже хорошо сыграл эту мелодию. Он сказал: «Да ну? Думал, ты бросишь, не сможешь». А я действительно очень злился, когда не получалось. Но в итоге научился. Теперь всем моя игра нравится.

Царукян учится по видео на ютубе. И хочет заниматься с преподавателем, чтобы создавать музыку

– Я знаю восемь-девять композиций. Четыре-пять – прямо хорошо, остальные – кусочками. Бывает так: учишь-учишь, а потом слышишь другую мелодию и переключаешься. Это проблема.

Ноты я не знаю, учу мелодии по видео на ютубе: на экране рядом с нужными клавишами появляются синие и красные полоски. Запоминаю, ставлю на паузу, играю кусочек – развиваю и мышечную, и зрительную память. На ютубе такого очень много: вводишь любое название – и играешь. У меня нет одного пальца – сломал в детстве по глупости, и его ампутировали. Но не могу сказать, что это мешает играть.

Теперь хочу позаниматься с преподавателем. Выучить что-то джазовое. Это сложно – нужна импровизация. Для нее, думаю, мне и понадобится преподаватель. Хочу знать, как построить музыку, как придумывать свое.

Совет тем, кто давно хотел попробовать новое, но откладывал

– Нужно просто начать. Мне часто говорят: «Ну и что, что ты играешь? Какое тут удовольствие?» А это нужно самому прочувствовать. Когда играю, ощущаю все по-другому. Бывает, говорят: «Это не круто, не молодежно». Есть такие люди, представляете? Глупости какие-то.

Я играю для души. Если немного грустно и одиноко, сажусь за фортепиано. Когда мне хорошо и не одиноко, все равно играю. Музыка приятна в любую погоду – и в хорошую, и в плохую. Всегда поднимает настроение. Играю наизусть: у меня хорошая память.

В идеале я бы хотел играть для любимой. Пока ее нет, чаще исполняю для себя. Но и для аудитории – тоже круто. Даже немножко волнительно. Выходить на стадион перед тысячами зрителями не боюсь, а фортепиано – не основное мое занятие, поэтому чуть-чуть переживаю. Но с каждым разом это дается мне все легче.

В день нашего разговора у Царукяна было три часа фортепиано! Еще хочет играть на гитаре, но времени не хватает

– Часто играю по утрам. Проснулся – поиграл. Только выучив новую мелодию, кайфую от нее. В такие дни постоянно сажусь и наигрываю. Когда посвободнее, бывает, играю весь день: проснулся, сел за инструмент, чуть-чуть полазил в телефоне, прогулялся, снова сел играть. Поставил чайник – снова поиграл. И пока плейстейшен грузится.

Сегодня играл три часа. Проснулся в девять, выпил чай, а в 9:30 уже был за инструментом – где-то до 12. И еще после обеда.

Раньше у меня был синтезатор, теперь купил цифровое фортепиано. В Нижнем Новгороде я арендую инструмент, чтобы не возить свой туда-сюда. Здесь у меня цифровой синтезатор Yamaha – мощный, лучше первого. Тот я вообще купил тысяч за семь – очень пискляво играл, педали не было, звучало все отвратительно. Но на тот момент, играя, я думал: «Вау, вот это исполняю!» Сейчас уже гораздо лучше понимаю, как пользоваться инструментом, – и все звучит намного приятнее.

К сожалению, времени не хватает. Будь у меня много свободного времени, я бы и вокалом занялся, и на гитаре играл, и писал свою музыку.

Что играет и слушает Царукян

– Прямо классику-классику – например, Баха или Моцарта – не играю, но иногда могу послушать. Современная классическая музыка импонирует больше: очень нравятся Людовико Эйнауди и Ян Тирсен. Начинал учить тему из «Пиратов Карибского моря», но это очень сложно – условно, одиннадцатый класс. Бывает, просто нравится мелодия, и я ее учу. Обожаю слушать музыку и смотреть клипы на ютубе. Что-то понравилось – делаю скриншот.

В наушниках у меня часто классическая музыка – и фортепианная, и оркестровая. Очень люблю джаз. А еще – гангста-рэп. От такого сочетания, конечно, все в шоке. Даже бывает так: включаю колонку, там Лил Джон разрывает, а следом – Una Mattina или Experience Людовико Эйнауди. Еще очень люблю музыку с атмосферой из древних времен – например, из «Властелина колец» или «Гладиатора». Нравится тематика античности или времен викингов.

Очень хочу на концерт в филармонию. Вроде даже и время на это есть, но с тренировок прихожу уставший – сложно собраться. Но обязательно это сделаю.

Что Царукяну дает музыка

– Музыка мне помогает не только в футболе, но и вообще в жизни. Когда играю, я спокоен. Даже если до этого злился, постепенно остываю. В этот момент я такой, наверное… Нежный. Любвеобильный. Часто посреди дня думаю: «Хочется поиграть». Игра на музыкальном инструменте развивает мышление, моторику, память, а еще дает уверенность и расслабляет.

Мне нравится ставить цель: «Хочу выучить вот эту композицию». А она тяжелая. Уделяю ей несколько недель, постоянно играю. Когда получается, цель достигнута. Сделал то, чего хотел – это придает уверенности. Потом играешь для кого-то, и люди могут оценить. Это всегда приятно.

Музыка расслабляет и дает возможность подумать. Играя, могу помечтать. Например, понимаю, что хочу сильной-сильной любви – прочувствовать это. Музыка для меня – как йога. Когда играю, прошу никого не мешать, потому что это моя терапия. Восстановительная процедура.

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Фото: из личного архива Валерия Царукяна; РИА Новости /Григорий Сысоев