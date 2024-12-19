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  • Слот о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Вы контролируете игру, если владеете мячом, как «Ливерпуль» в 1-м тайме. Во 2-м мы были не так хороши, но для победы этого оказалось достаточно»
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Слот о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Вы контролируете игру, если владеете мячом, как «Ливерпуль» в 1-м тайме. Во 2-м мы были не так хороши, но для победы этого оказалось достаточно»

Арне Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном».

Мерсисайдцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Кубка английской лиги.

«Играть было непросто из-за ветра, но это была хорошая игра и очень важная победа для нашей команды. Мы увидели многих игроков, которые, возможно, не выходят в стартовом составе, увидели многих из тех, кто уже оказывал влияние, – нам важно, чтобы эти игроки получали игровое время.

Не так важно, какая у вас линия защиты, если вы владеете мячом так же хорошо, как это делали мы в первом тайме. Тогда вы контролируете игру. Во втором тайме контроль был уже не так силен – это делает оборону уязвимой, особенно если игроки в ней не являются защитниками. Мы очень хорошо справились с этим и допустили всего один или два момента [у своих ворот]. Второй тайм был не так хорош, как первый, но в итоге этого было достаточно, чтобы одержать победу», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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logoпремьер-лига Англия
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