«Ливерпуль» не проигрывает 20 матчей подряд – 17 побед и 3 ничьих

«Ливерпуль» не проигрывает уже более трех месяцев.

Команда Арне Слота обыграла «Саутгемптон » (2:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится уже 20 матчей – 17 побед и 3 ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября.

В следующем матче «Ливерпуль » сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». Игра 17-го тура АПЛ пройдет в воскресенье, 22 декабря.