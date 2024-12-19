«Ливерпуль» не проигрывает 20 матчей подряд – 17 побед и 3 ничьих
«Ливерпуль» не проигрывает уже более трех месяцев.
Команда Арне Слота обыграла «Саутгемптон» (2:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится уже 20 матчей – 17 побед и 3 ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». Игра 17-го тура АПЛ пройдет в воскресенье, 22 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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