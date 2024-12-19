Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам
Фанаты «Саутгемптона» скандировали о Дарвине Нуньесе в матче с «Ливерпулем».
В 1/4 финала Кубка лиги «Саутгемптон» уступил на своем поле со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
В 1-м тайме болельщики хозяев скандировали Нуньесу: «Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл!» – вероятно, намекая на внешнее сходство Дарвина с экс-игроком мерсисайдцев. Открыв счет на 24-й минуте, нападающий «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам.
В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN UK
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