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  • Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам
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Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам

Фанаты «Саутгемптона» скандировали о Дарвине Нуньесе в матче с «Ливерпулем».

В 1/4 финала Кубка лиги «Саутгемптон» уступил на своем поле со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

В 1-м тайме болельщики хозяев скандировали Нуньесу: «Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл!» – вероятно, намекая на внешнее сходство Дарвина с экс-игроком мерсисайдцев. Открыв счет на 24-й минуте, нападающий «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам.

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN UK
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoКубок английской лиги
logoДарвин Нуньес
logoЭнди Кэрролл
logoСаутгемптон
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