Продажа «Эвертона» The Friedkin Group одобрена независимыми наблюдателями. О сделке объявят в четверг
О покупке «Эвертона» The Friedkin Group будет объявлено в ближайшее время.
В сентябре клуб объявил, что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, сделка получила одобрение независимой наблюдательной комиссии. Ожидается, что о продаже «Эвертона» новым владельцам будет объявлено в четверг.
Также утверждается, что представители The Friedkin Group будут присутствовать на матче с «Челси» в воскресенье.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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