Friedkin Group купила 94,1% акций «Эвертона». Консорциум также владеет «Ромой»

The Friedkin Group приобрела «Эвертон».

Клуб объявил, что консорциум Дэна Фридкина , который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. Теперь сделка нуждается в одобрении регулирующими органами, в том числе АПЛ , Футбольной ассоциацией Англии и Управлением финансового контроля.

Журналист Бен Джейкобс уточняет , что The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».

Напомним, в июле переговоры по сделке были остановлены из-за решения американских инвесторов отказаться от приобретения клуба – на тот момент The Friedkin Group уже заплатил 200 миллионов фунтов, чтобы помочь «Эвертону» завершить строительство нового стадиона.

«Мы рады, что достигли соглашения о том, чтобы стать попечителями этого культового клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки. С нетерпением ждем возможности обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертона », – сказал представитель The Friedkin Group.