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Friedkin Group купила 94,1% акций «Эвертона». Консорциум также владеет «Ромой»

The Friedkin Group приобрела «Эвертон».

Клуб объявил, что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. Теперь сделка нуждается в одобрении регулирующими органами, в том числе АПЛ, Футбольной ассоциацией Англии и Управлением финансового контроля.

Журналист Бен Джейкобс уточняет, что The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».

Напомним, в июле переговоры по сделке были остановлены из-за решения американских инвесторов отказаться от приобретения клуба – на тот момент The Friedkin Group уже заплатил 200 миллионов фунтов, чтобы помочь  «Эвертону» завершить строительство нового стадиона.

«Мы рады, что достигли соглашения о том, чтобы стать попечителями этого культового клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки. С нетерпением ждем возможности обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертона», – сказал представитель The Friedkin Group.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Эвертона»
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бизнес
Дэн Фридкин
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