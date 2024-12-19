«Атлетико Минейро» выкупил Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов
«Атлетико Минейро» выполнил условия активации опции выкупа Бруно Фукса.
Ранее сообщалось, что выкуп футболиста у ЦСКА за 3 млн долларов станет обязательным, если он проведет 50% матчей.
«Защитник выступал за бразильский клуб с 2023 года на правах аренды, контракт был рассчитан до 14 декабря этого года.
Условия активации опции были выполнены бразильским клубом, поэтому трансфер на условиях аренды был автоматически преобразован в постоянный. За два года в бразильском клубе Фукс провел 68 матчей.
Желаем Бруно успешных выступлений за «Атлетико Минейро», – говорится в сообщении ЦСКА.
С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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