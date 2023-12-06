«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 400 тысяч долларов за аренду Фукса. Выкуп за 3 млн станет обязательным, если Бруно проведет 50% матчей

Стали известны детали аренды Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

Бразильский клуб ранее продлил аренду защитника до декабря 2024 года.

По данным инсайдера Ивана Карпова, стоимость аренды составила 400 тысяч долларов. Выкуп Фукса за 3 млн долларов станет обязательным, если защитник проведет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА также получит 20% от его последующей перепродажи.

Как отмечается, у остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года – на случай, если он не проведет половину матчей за « ».

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