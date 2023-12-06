«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 400 тысяч долларов за аренду Фукса. Выкуп за 3 млн станет обязательным, если Бруно проведет 50% матчей

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Минейро деньги Бруно Фукс Футбол

Стали известны детали аренды Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

Бразильский клуб ранее продлил аренду защитника до декабря 2024 года.

По данным инсайдера Ивана Карпова, стоимость аренды составила 400 тысяч долларов. Выкуп Фукса за 3 млн долларов станет обязательным, если защитник проведет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА также получит 20% от его последующей перепродажи. 

Как отмечается, у ЦСКА остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года – на случай, если он не проведет половину матчей за «Атлетико».

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9 комментариев
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Бруно, продержись 50 проц, ну пожалуйста!
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Фукс Шрёдингера
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Фукс всё сделает, чтобы радовать коней до лета 26-го года!
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Очередной техничный игрок, которого Федотов выжил их команды как Файзулаева!

Хотя подождите.
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Зачем его продлять, если он не проведет половину матчей за «Атлетико».
Это значит что так и хрусталём остаётся.
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50% матчей много слишком, надо было опустить до 20%
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Знатный провал хваленой селекционной службы ЦСКА
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В итоге из-за травм проведёт 49
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Ответ Rudenzik
50% матчей много слишком, надо было опустить до 20%
И обязательный выкуп за 10 млн.
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