«Атлетико Минейро» обязан выкупить Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов. Бруно провел более 50% матчей (Иван Карпов)

«Атлетико Минейро» обязан выкупить Бруно Фукса у ЦСКА за 3 миллиона долларов.

Бразильский клуб ранее продлил аренду защитника до декабря 2024 года. Сообщалось , что выкуп футболиста за 3 млн долларов станет обязательным, если он проведет 50% матчей.

«25-летний бразилец провел более 50% матчей, и даже если защитника посадят в запас на все оставшиеся игры, то этот процент не будет ниже обязательного для выкупа.

Теперь осталось получить подтверждение от самого игрока о желании остаться на родине. По моим данным, его там все устраивает. Сделка должна состояться, однако традиционно бразильские клубы пытаются торговаться.

Консультации между сторонами по переходу Фукса в «Атлетико Минейро» уже начались, и ЦСКА намерен получить сумму, указанную в арендном соглашении.

Напомню, что, помимо 3 млн долларов, за армейцами в случае трансфера останутся 20% от следующей перепродажи футболиста», – сообщает инсайдер Иван Карпов.