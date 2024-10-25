«Атлетико Минейро» обязан выкупить Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов. Бруно провел более 50% матчей (Иван Карпов)
Бразильский клуб ранее продлил аренду защитника до декабря 2024 года. Сообщалось, что выкуп футболиста за 3 млн долларов станет обязательным, если он проведет 50% матчей.
«25-летний бразилец провел более 50% матчей, и даже если защитника посадят в запас на все оставшиеся игры, то этот процент не будет ниже обязательного для выкупа.
Теперь осталось получить подтверждение от самого игрока о желании остаться на родине. По моим данным, его там все устраивает. Сделка должна состояться, однако традиционно бразильские клубы пытаются торговаться.
Консультации между сторонами по переходу Фукса в «Атлетико Минейро» уже начались, и ЦСКА намерен получить сумму, указанную в арендном соглашении.
Напомню, что, помимо 3 млн долларов, за армейцами в случае трансфера останутся 20% от следующей перепродажи футболиста», – сообщает инсайдер Иван Карпов.
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