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Дембеле об Энрике: «Мы не братаны, он мне не отец, у нас отношения игрока и тренера. Стараемся, чтобы «ПСЖ» выигрывал титулы»

Усман Дембеле ответил на вопрос об отношениях с тренером Луисом Энрике.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «ПСЖ» натянутые отношения с французским вингером. Энрике недоволен дисциплиной игрока, а Усману не нравится тактика.

«Как Луис Энрике и сказал на пресс-конференции, мы не братья, он не мой отец. Мы не братаны. У нас отношения тренера и футболиста.

Мы стараемся делать все, чтобы «ПСЖ» развивался, выигрывал титулы, хорошо играл и радовал всех», – сказал Усман Дембеле.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 6 голов и сделал 5 передач в 14 матчах Лиги 1.

Новый конфликт в «ПСЖ» – Энрике против Дембеле. Что случилось

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get French Football News
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoСборная Франции по футболу
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Энрике о Дембеле: «У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я им не отец, брат или кореш, я тренер и принимаю те решения, которые считаю лучшими для команды»
1814 декабря, 18:13
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