Дембеле об Энрике: «Мы не братаны, он мне не отец, у нас отношения игрока и тренера. Стараемся, чтобы «ПСЖ» выигрывал титулы»

Усман Дембеле ответил на вопрос об отношениях с тренером Луисом Энрике.

Ранее сообщалось , что у главного тренера «ПСЖ » натянутые отношения с французским вингером. Энрике недоволен дисциплиной игрока, а Усману не нравится тактика.

«Как Луис Энрике и сказал на пресс-конференции, мы не братья, он не мой отец. Мы не братаны. У нас отношения тренера и футболиста.

Мы стараемся делать все, чтобы «ПСЖ» развивался, выигрывал титулы, хорошо играл и радовал всех», – сказал Усман Дембеле.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 6 голов и сделал 5 передач в 14 матчах Лиги 1.

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