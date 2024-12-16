Дембеле об Энрике: «Мы не братаны, он мне не отец, у нас отношения игрока и тренера. Стараемся, чтобы «ПСЖ» выигрывал титулы»
Усман Дембеле ответил на вопрос об отношениях с тренером Луисом Энрике.
Ранее сообщалось, что у главного тренера «ПСЖ» натянутые отношения с французским вингером. Энрике недоволен дисциплиной игрока, а Усману не нравится тактика.
«Как Луис Энрике и сказал на пресс-конференции, мы не братья, он не мой отец. Мы не братаны. У нас отношения тренера и футболиста.
Мы стараемся делать все, чтобы «ПСЖ» развивался, выигрывал титулы, хорошо играл и радовал всех», – сказал Усман Дембеле.
В нынешнем сезоне Дембеле забил 6 голов и сделал 5 передач в 14 матчах Лиги 1.
Новый конфликт в «ПСЖ» – Энрике против Дембеле. Что случилось
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get French Football News
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