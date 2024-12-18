Коло-Муани не вошел в заявку «ПСЖ» во втором матче подряд. Форвард не сыграет с «Монако»
Рандаль Коло-Муани пропустит второй матч «ПСЖ» подряд.
Нападающий не был включен в заявку команду на пересенный матч 16-го тура Лиги 1 против «Монако».
Ранее французский форвард по этой же причине пропустил игру с «Лионом» (3:1).
В этом сезоне Рандаль Коло-Муани забил два гола в 10 матчах чемпионата Франции.
В 2023 году парижане приобрели футболиста за 90 миллионов евро у «Айнтрахта».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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